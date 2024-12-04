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jackhalloween9
Минобороны России впервые показало в деталях гиперзвуковую ракету «Циркон»
Российское Министерство обороны представило гиперзвуковую ракету «Циркон» в деталях, опубликовав кадры с учений в Средиземном море. В рамках манёвров, прошедших с 1 по 3 декабря, фрегаты ВМФ России выполнили успешные пуски ракет «Циркон», продемонстрировав их точность и разрушительную мощь.

Российское Министерство обороны продемонстрировало возможности гиперзвуковой ракеты «Циркон» в ходе масштабных учений, прошедших в Средиземном море. Это первый случай, когда ракета была показана настолько детально. Уникальные кадры позволили увидеть конструкцию ракеты, включая цилиндрический кожух, защищающий её носовую часть, и разгонный блок, который отвечает за начальную фазу полёта. Учения, организованные с участием Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России, стали частью отработки совместных боевых действий.

Фрегаты «Адмирал Горшков» и «Адмирал Головко» успешно запустили «Цирконы», которые поразили цели с высокой точностью. Кроме того, подводная лодка «Новороссийск» произвела пуск крылатой ракеты «Калибр», а ракетный комплекс «Бастион» с побережья выполнил удар ракетой «Оникс». Все поставленные задачи были выполнены, что продемонстрировало надёжность и боеготовность российских сил.

«Циркон» представляет собой гиперзвуковую ракету, способную развивать скорость до 9 Махов и поражать цели на расстоянии до 1000 километров. Она разработана для уничтожения морских и наземных объектов, что делает её универсальным и эффективным оружием. Ранее сообщалось, что ракета уже применялась в рамках специальной военной операции и подтвердила свои тактические возможности.

Учения, проведённые с 1 по 3 декабря, включали более 1000 военнослужащих, 10 кораблей и авиационную поддержку. В рамках манёвров отрабатывались различные сценарии: ракетные и торпедные удары, артиллерийские стрельбы и бомбометания. Эти испытания подтвердили высокий уровень подготовки российских вооружённых сил и их способность использовать новейшие гиперзвуковые технологии в реальных условиях.

Демонстрация ракеты «Циркон» вызвала интерес среди военных аналитиков и экспертов, подчеркнув значимость этого оружия для российской обороны. Оно не только усиливает стратегический потенциал страны, но и демонстрирует её способность развивать передовые технологии в условиях современной геополитической ситуации.

#новости
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