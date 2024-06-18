Пилотируемая миссия на Марс является одной из долгосрочных целей научного сообщества, которую планируется реализовать в течение ближайших 10 лет. Выполнение этой задачи может осложнить недавнее исследование учёных из Университетского колледжа Лондона, которые установили, что почки человека не выдержат столь длительного пребывания в космическом пространстве под непрерывным воздействием невесомости и радиации.

Пилотируемая миссия на Марс относится к самым долгосрочным целям, стоящим перед научным сообществом. Специалисты считают, что её можно реализовать за следующие 10 лет. Но недавно учёные одного из английских университетов установили, что человеческие почки не выдержат такого путешествия.

Исследование показало, что работа данной пары органов меняется из-за воздействия невесомости и радиации. Последняя же и вовсе провоцирует появление патологий или серьезных повреждений. Если специалисты не придумают как уберечь почки от деформации, космическая миссия на Марс станет билетом в «один конец». Астронавт сможет посетить красную планету, но путь домой будет невозможен без помощи медицинских сотрудников.

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Ещё в прошлом столетии удалось установить, что профессия астронавта крайне опасна. Космическое пространство негативно воздействует на различные человеческие органы: провоцирует уменьшение костной массы, усиливает нагрузку на сердце и зрение. По мнению ученых, причина кроется в радиации. Магнитное поле нашей планеты частично гасит её вредное влияние, оберегая космонавтов, совершающих полеты вблизи планеты. В открытом космосе этой защиты нет.

Ученые смоделировали ситуации, приближенные к реальному прибыванию в космосе, используя грызунов в качестве астронавтов. В отдельных случаях крыс и мышей подвергали воздействию радиации. Как показатели результаты, почки «реконструируются», сжимаются канальцы, отвечающие за сохранение нормы показателей важных веществ в организме, а именно кальция и соли. Процесс занимает порядка месяца.