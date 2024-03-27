Единовременная выплата участникам специальной военной операции из Иркутской области, заключившим контракт с минобороны, увеличена в два раза. Соответствующий закон единогласно приняли депутаты Законодательного Собрания по инициативе губернатора региона Игоря Кобзева на сессии, которая проходит под председательством спикера ЗС Александра Ведерникова.

В Иркутской области принято решение увеличить в регионе размер единоразовой выплаты участникам СВО до 400 000 рублей. Политики сообщили прессе, что сумма увеличивается в 2 раза.

Законопроект приняли депутаты Законодательного Собрания. Также был утвержден проект, предоставляющий право получить единоразовую выплату в таком же размере близким родственникам погибших бойцов-участников спецоперации, начавшейся в феврале 2022 года.

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Это самая большая единоразовая выплата на территории Сибирского федерального округа России. Она является выражением искренней благодарности мужчинам, добровольно подписывающим договор на прохождение службы в зоне СВО. Губернатор области Игорь Кобзев говорит, что меры поддержки бойцам СВО анализируются, решаются соответствующие вопросы в первоочередном порядке.

Кроме этого сегодня был принят проект по предоставлению семьям, воспитывающих от 3 и более детей, в которых один из членов является добровольным участником спецоперации, земельного участка в Иркутской области на безвозмездной основе вне очереди. Эта мера позволит решить жилищные проблемы многодетных семей, которые хотят обзавестись собственным домом.