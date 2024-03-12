Аналитики Gartner ожидают, что в производстве электромобили окажутся дешевле машин с ДВС уже к 2027 году, но при этом средняя стоимость страхового ремонта таких машин будет выше на 30 %.

Компания Hertz, ориентированная на прокат легковых автомобилей, совершила ошибку, закупив крупную партию электромобилей. Данный транспорт менее ремонтопригодный, а затраты на его восстановление превышают расходы на ремонт машин с ДВС.

Аналитики утверждают, что производство электромобилей в будущем станет дешевле, но вот цена страхового ремонта будет выше на 30%.

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Эксперты, изучая рынок, пришли к неутешительным выводам – грядет консолидация. Как считают аналитики, сейчас производители электромобилей находятся в поисках средств оптимизации производства. Они разрабатывают новые архитектуры, отливают крупные составляющие кузова под давлением и т.д. Всё это делается для получения конкурентных преимуществ перед стандартными машинами.

Уже через 3 года, с точки зрения аналитиков компании Gartner, электромобили станут дешевле в производстве. Но восстановление после ДТП будет обходиться значительно дороже – не менее, чем на треть. Это может привести к тому, что автовладельцы начнут отказываться от обязательной страховки.