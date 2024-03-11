В ночь на 11 марта над Брянской и Орловской областями было уничтожено и перехвачено шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны России в Telegram.

Сегодняшней ночь ВСУ вновь атаковали беспилотниками российские территории. В этот раз дроны были запущены в сторону Брянской и Орловской областей. В сумме российские противовоздушные силы перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников.

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Над Брянском ликвидировали 4 БПЛА, оставшиеся два – над Орловской областью. Представители российского военного ведомства назвали данную атаку очередной попыткой диверсии. Все пораженные воздушные цели классифицированы как БПЛА самолетного типа. Их могут «начинить» 15-20 килограммами взрывчатки. Попадание такого дрона в любой объект инфраструктуры нанесет значительный ущерб.

Предыдущей ночью российские ПВО перехватили ещё один подобный беспилотник над Новгородской областью. В ходе прецедента отсутствуют пострадавшие, а также разрушения инфраструктуры. Сейчас представители правоохранительных органов проводят расследование на предмет атаки мирного населения украинскими военнослужащими.