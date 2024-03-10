Американский политик и бизнесмен Дональд Трамп посчитал, что российский лидер Владимир Путин может воспользоваться слабостью президента США Джо Байдена в проведении своей политики. Заявление Трампа на выступлении перед его сторонниками транслировалось на YouTube-канале RSBN.

Экс-лидер Штатов Дональд Трамп уверен, что Россия имеет серьезные рычаги давления на его государство из-за провальной и слабой политики действующего президента США Джо Байдена. С этим заявлением он выступил перед своими сторонниками.

С точки зрения Трампа, если бы пост американского президента занимал компетентный политик, которым он называет себя, то государство бы не находилось в столь плачевном положении и с угрозой нарушения национальной безопасности.

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Трамп подчеркнул, что Путин может открыто говорить о применении ядерного оружия исключительно из-за некомпетентности Байдена.

Нынешние выборы в Америки проходят максимально агрессивно. Трамп предпринимает все попытки по своему возвращению на пост. К примеру, бывший лидер США открыто высмеял предвыборное видео Байдена, в котором тот начал речь со своего возраста. Политик ответил на него своими видеороликом, представляющим собой нарезку курьезных случаев с нынешним американским президентом.