Бывший президент США Дональд Трамп, кандидат в президенты США, еще не представил своего плана по урегулированию конфликта на Украине, но распространил в консервативных кругах США свои идеи. Об этом пишет немецкая газета Bild.

Бывший американский лидер Дональд Трамп, вновь баллотирующийся на покинутый пост, пока не опубликовал подробности плана по урегулированию украинского кризиса, но приступил к распространению идеи обсуждения данной темы в кругу консерваторов.

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Немецкое издание, написавшее в статье об этом, считает, что есть серьезные предпосылки к выводу США из НАТО, если Трамп займет пост президента. Также он может отказаться защищать Европу, сконцентрировавшись лишь на государственных проблемах. Это решение станет фатальным для всего Евросоюза, в том числе и для Германии.

С точки зрения экспертов издания, Москва сохранит контроль над Крымским полуостровом и над освобожденными территориями. Для Киева доступ в НАТО будет закрыт навсегда.

Ранее Трамп гневно отреагировал на высказывание нынешнего президента США Джо Байдена о том, что экс-лидер страны «прогнулся» под Россию. В ответ он назвал Байдена марионеткой Путина и китайского руководителя.