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Бывший американский лидер Дональд Трамп, вновь баллотирующийся на покинутый пост, пока не опубликовал подробности плана по урегулированию украинского кризиса, но приступил к распространению идеи обсуждения данной темы в кругу консерваторов.
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Немецкое издание, написавшее в статье об этом, считает, что есть серьезные предпосылки к выводу США из НАТО, если Трамп займет пост президента. Также он может отказаться защищать Европу, сконцентрировавшись лишь на государственных проблемах. Это решение станет фатальным для всего Евросоюза, в том числе и для Германии.
С точки зрения экспертов издания, Москва сохранит контроль над Крымским полуостровом и над освобожденными территориями. Для Киева доступ в НАТО будет закрыт навсегда.
Ранее Трамп гневно отреагировал на высказывание нынешнего президента США Джо Байдена о том, что экс-лидер страны «прогнулся» под Россию. В ответ он назвал Байдена марионеткой Путина и китайского руководителя.