Беспилотник Вооруженных сил Украины был сбит российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Курском. Он загорелся и упал на территории нефтебазы, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.

Российские силы противовоздушной обороны сегодняшней ночью сбили украинский беспилотник над Курской областью. Устройство загорелось в воздухе и рухнуло на территорию нефтебазы. Сообщение об этом последовало от местного губернатора Романа Старовойта.

На место крушения беспилотного летательного аппарата уже выдвинулись пожарные службы и оперативные органы, ведутся работы. По предварительной информации, пострадавших нет. Эксперты продолжают оценивать масштабы нанесенного ущерба.

реклама

Перед этим в Курске была объявлена ракетная опасность. Местных жителей призвали проследовать в укрытия.

ВСУ за прошедшую ночь запустили в сторону территории РФ порядка 50-ти беспилотников. Российские ПВО сбили 49 дронов, три ракеты РСЗО HIMARS и даже одну управляемую авиабомбу. Все снаряды противника удалось сбить ещё на подлете, ни один из дронов не достиг точки назначения. Важные объекты инфраструктуры и мирные жители не пострадали.