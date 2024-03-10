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Российские силы противовоздушной обороны сегодняшней ночью сбили украинский беспилотник над Курской областью. Устройство загорелось в воздухе и рухнуло на территорию нефтебазы. Сообщение об этом последовало от местного губернатора Романа Старовойта.
На место крушения беспилотного летательного аппарата уже выдвинулись пожарные службы и оперативные органы, ведутся работы. По предварительной информации, пострадавших нет. Эксперты продолжают оценивать масштабы нанесенного ущерба.
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Перед этим в Курске была объявлена ракетная опасность. Местных жителей призвали проследовать в укрытия.
ВСУ за прошедшую ночь запустили в сторону территории РФ порядка 50-ти беспилотников. Российские ПВО сбили 49 дронов, три ракеты РСЗО HIMARS и даже одну управляемую авиабомбу. Все снаряды противника удалось сбить ещё на подлете, ни один из дронов не достиг точки назначения. Важные объекты инфраструктуры и мирные жители не пострадали.