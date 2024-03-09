Исследовательская организация Фраунгофера (Германия) презентовала новую разработку — ультратонкие алмазные мембраны для резкого охлаждения электронных компонентов и повышения скорости зарядки электромобилей.

Ученые из Фраунгофера добились ускоренного охлаждения электронных компонентов, а также смогли повысить скорость зарядки электроавтомобилей. Всего это удалось достичь благодаря теплопроводимости алмаза.

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Для создания электроники необходимо правильно организовать отвод тепла. Чаще всего теплоотводы алюминиевые или медные. Но эти металлы являются превосходными проводниками электричества, из-за чего инженерам приходится добавлять второй слой изоляции. Ученые смогли подобрать эффективное решение проблемы.

Специалисты разработали тончайшие наномембраны из алмаза. Гибкие элементы хорошо передают тепло, так как камень легко преобразовывается в проводящую дорожку.

За счёт гибкости мембрану можно расположить в любом месте конструкции или даже непосредственно в самом охлаждающем контуре. Подобные теплораспределители не являются инновацией, их используют для создания сложной электроники, но толщина подобных образцов больше 2 мм. Новинка, презентованная учеными, имеет толщину всего один микрометр. Чтобы прикрепить наномембрану к электронной составляющей, нужно всего лишь нагреть её.





Теплопроводимость алмаза снижает нагрузку на всю систему в 10 раз. Это значительно увеличивает продуктивность электроники и, напротив, уменьшает её износ. Также специалисты рассмотрели вариант с установкой мембран в системы зарядки. Скорость зарядки емких аккумуляторов, к примеру, в электромобилях, выросла в 5 раз.