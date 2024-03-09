Unihertz 8849 Tank 3 Pro, как и её базовая версия, оснащена ёмким аккумулятором, ярким фонариком, но заодно может выполнять и роль портативного проектора, а для поддержания оптимальной температуры обзавелась активной системой охлаждения.

Компания Unihertz анонсировала выпуск защищенного смартфона 8849 Tank 3 Pro. Новинка, как и её базовая версия, имеет отличный аккумулятор, яркий фонарик, а также может служить в качестве компактного проекта. Производители добавили в девайс мощную систему охлаждения, чтобы решить проблему с незначительным перегревом.

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IPS-экран имеет 6,79 дюймов в размере, а разрешение составляет 1080х2460 пикселей. Частота обновления стандартная для современных смартфонов – 120 Гц. Что касается памяти, то оперативки добавили 16 или 18 ГБ (зависит от конфигурации), а объем накопителя 512 ГБ.

Главное преимущество – это аккумулятор. Его емкость составляет почти 24 000 мАч. Это повлияло на толщину корпуса, увеличив её до 3 см. Сам девайс весит 700 гр.

Тыльная панель оснащена модулем основной камеры. У фронталки отличный сенсор с 50 мегапикселями.

Из нововведений также стоит отметить лазерный DLP-проект. Его яркость составляет 100 люмен. Трансляция видеоконтента осуществляется с расстояния до 3 м. Максимальная диагональ экрана не превышает 120 дюймов. О разрешении ничего не известно, производитель указал лишь частоту обновления – все те же 120 Гц. Также нет информации о стоимости и дате выхода.