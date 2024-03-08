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jackhalloween9
Байден заявил, что американских военных не отправят на Украину, но «США не отступят»
Байден призвал конгресс представить ему на подпись законопроект, предусматривающий помощь для Киева, и обратился к Путину. «Мы не отступим, мы не прогнемся», — сказал он. Президент добавил, что войска США не отправят на Украину.

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Американский лидер Джо Байден, во время своего обращения к российскому коллеге Владимиру Путину, заявил, что США не намереваются отступать. Также президент призвал местный парламент отправить ему на подпись соответствующий документ, в рамках которого Украина вновь получит материальную поддержку. Согласование документа застопорилось ещё с осени прошлого года.

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Байден ссылается на то, что Америка не имеет права отступить. Её поражение подвергнет опасности не только украинцев, но и европейских граждан. В свой посыл он вкладывает то, что США будут идти до последнего, и не прогнутся под обстоятельства.

При этом Байден подчеркивает, что американские солдаты не будут участвовать в украинском конфликте. Руководство США и ранее отказывалось от подобного шага.

Со стороны Кремля уже давно поступило соответствующее заявление. Если на территории Украины появятся натовские войска, Россия незамедлительно вступит в открытый конфликт с европейским объединением. В Москве с осуждением относятся к поддержке и спонсированию Киева. Представители Кремля заявляют, что НАТО уже давно является участником конфликта, так как поставляет не только оружие, но и данные спутниковой разведки.

#новости
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