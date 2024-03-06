Политика президента США Джо Байдена привела к тому, что мир смеется над США и использует страну в своих интересах. Об этом заявил бывший глава государства Дональд Трамп на выступлении во Флориде в решающий день голосования в президентских праймериз — «супервторник».

Политика нынешнего лидера Америка Джо Байдена привела к тому, что США стали посмешищем для всего мира и теперь их используют в своих интересах. Такое заявление сделал экс-президент Дональд Трамп во время своего выступления во Флориде.

Бывший лидер указал на возросшую проблему мигрантов. Они регулярно совершают преступления против американцев и допустил происходящее именно Байден. По заверениям Трампа, весь мир начал пользоваться США, вместе с тем высмеивая государство.

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Экс-президент, беседуя с лидерами другим стран, не может объяснить им, почему Америка стала «такой». Трамп заявил, что когда он занимал руководящую должность, США уважали во всем мире.

Сегодня же Америка превратилась в третьесортное государства. В ней отсутствуют безопасные границы, а результаты выборов фальсифицируют.

Уже осенью этого года в США состоятся 60-е выборы руководителя. Они проводятся в двух форматах: кокусы и праймериз. Первые – это неформальные встречи избирателей, организуемые определенной партией локально. За праймериз отвечает руководство штатов, а голосование проходит в привычном формате – с помощью урн и бюллетеней. По завершении выборов подсчитывается общее количество голосов.