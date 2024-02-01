Президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на совещании в понедельник, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. Решение, как передает газета, он принял с целью повлиять на союзников.

В прессе появилась информация о том, что на этой неделе Зеленский собирался отстранить от должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, чтобы произвести впечатление на союзников страны.

Жители Украины устали от боевых действий, ситуацию ухудшала задержка поставок от союзников. В The Washington Post написали, что кадровые перестановки, по мнению украинского лидера, улучшили бы положение.

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Источники издания придерживаются позиции, что власти Украины обсуждают освобождение от сотрудников штаба Залужного. Также по этой информации главнокомандующему ВСУ предложили занять другую должность, но он решительно ответил отказом.

Собеседники The Washington Post утверждают, недопонимание между Зеленским и Залужным появилось давно. В частности, отношения обострились после обсуждения мобилизации и количества мужчин, которых нужно призывать на службу. Залужный заявил о необходимости привлечь примерно полмиллиона человек, на что президент Украины сказал, что это непрактично, к тому же на 500 000 человек нет униформы и оружия.

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Пока Валерий Залужный остается на своей должности. Это, по мнению экспертов, указывает на то, что приказ об увольнении отложили.