Компания SlowMist, специализирующаяся на кибербезопасности, выяснила, что 80% комментариев под публикациями известных проектов в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована в России) оставляют мошенники.

Аналитики SlowMist заявили о том, что доля мошенников в комментариях к постам о криптовалюте в социальной сети X* оценивается в 80%. Компания специализируется на кибербезопасности, она считает неприемлемой ситуацию, в рамках которой большинство сообщений под публикациями известных проектов связаны с преступностью.

По информации Chainalysis ущерб от криптовалютного фишинга за последние 2,5 года составил около 1 миллиарда долларов. Эксперты заметили, что мошенники создают учетные записи, похожие на профили криптопроектов. Они вводят в заблуждение интернет-пользователей, призывая переходить по фишинговым ссылкам.

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Мошенники не все профили регистрировали самостоятельно. В некоторых случаях они покупали учетные записи и ловко маскировали страницы под официальные аккаунты криптопроектов. После публикации поста боты оставляли комментарии и указывали фишинговые ссылки.

Проблема в том, что из-за большой схожести профилей пользователи не определяют мошенников, а фишинговое ПО предоставляет возможность похищать чужие средства. Эксперты советуют руководству социальной сети установить плагины, позволяющие обнаруживать подставные адреса в системе.

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* – бывшая сеть Twitter заблокирована в России