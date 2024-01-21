"Российский Т-80БВМ заработал себе боевую славу. Очутившись рядом с ним, немецкий "Леопард" явно почувствовал себя лишним! Ведь его, как сообщается, не могут приспособить к тяжелым военным условиям", — отметили в статье.

Российские модернизированные танки Т-80БМВ продемонстрировали своё превосходство над немецкими моделями «Леопард 2». Подробности приведены в материале одного китайского журнала.

Данные бронированные единицы успели прославиться. Если поставить рядом с ними немецкую модель, она покажется просто «игрушечной». «Леопард 2» – достаточно проблемный танк, требующий особенного подхода. Он не может приспособиться к интенсивным боевым действием, о чем заявляют представители экипажа техники.

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В Т-80БМВ установлен мощный движок, благодаря чему он обладает повышенной проходимостью. Наличие этой силовой установки позволяет экипажу оперативно реагировать на происходящее, а также быстро адаптироваться к изменяющейся обстановке.

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Немецкие модели значительно уступают в данном плане. Танк не может двигаться по проблемной местности: он легко утопает в грязи. Отдельно журналисты выделили огневую мощь – у российской машины она в несколько раз выше.