Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна «разберется сама» в случае ухода из-за санкций западных компаний, и никакое имущество им отдано не будет. Такое заявление Лукашенко сделал на совещании, стенограмма которого размещена на официальном сайте главы государства.

Президент РБ Александр Лукашенко сделал заявление в отношении западных компаний. Он подчеркнул, что его государство самостоятельно справится с последствиями ухода с белорусских рынков иностранных организаций. При этом утверждается, что компании не получат никакого имущества.

Во время совещания с руководством Совета министров Лукашенко ещё раз напомнил, что для предотвращения хаоса, распространяемого Европой, он подписал ряд документов. Согласно их содержанию, собственники имущества, являясь гражданами недружественного государства, не могут совершить его продажу в РБ, если правительство откажется выдавать соответствующее разрешение.

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Мера принята для того, чтобы уход иностранных компаний с рынка не сказался на экономической системе Белоруссии, инфраструктуре, а также удобстве граждан. В качестве примера лидер государства рассмотрел американскую сеть быстрого питания. Она покинула РБ, после чего на её базе оперативно открыли местный фастфуд, но уже с другим названием – Mak.by.

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Из-за иностранных санкций и украинского кризиса множество зарубежных компаний покинули рынки России и Белоруссии. Впрочем, как оказалось позднее, корпорации и фирмы понесли из-за этого значительные потери.