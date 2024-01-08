Еще четыре чиновника заверили, что должность Остина сейчас в безопасности, особенно после разговора с президентом. При этом некоторые источники СМИ предположили, что скандал с состоянием здоровья главы Пентагона может стоить кому-то должности.

Американский президент Джо Байден побеседовал с руководителем Пентагона Ллойдом Остином после его тайной госпитализации. Лидер США заявил, что у него нет причин сомневаться в решениях и действиях главы ведомства. Подробности приведены изданием Politico.

Беседа состоялась в воскресенье (по московскому времени). После разговора должность Остина оказалась в полной безопасности, что подтвердили другие чиновники. При этом в СМИ считают, что подобный скандал не закончится хорошо для некоторых государственных служащих.

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Проблема заключается в сокрытии факта плохого самочувствия Остина. О происходящем не знали даже сотрудники Пентагона – им рассказали, что руководитель временно работает из дома.

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В пятницу шеф ведомства оказался в больнице. СМИ выяснили, что он находился уже больше 4-х дней. У Остина нашли осложнения недугов во время планового осмотра. На время лечения делами Пентагона заведовала заместитель нынешнего главы ведомства.