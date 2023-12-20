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jackhalloween9
Журналист рассказал, что в GTA 6 возможно появится один из героев GTA 5
Ютубер и бывший грабитель Ларри Лоутон взял интервью у актера Неда Люка, сыгравшего Майкла де Санту в Grand Theft Auto 5. Представляя гостя, ведущий заявил, что актер также появится в Grand Theft Auto 6, на что тот округлил глаза.

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Ютубер Ларри Лоутен побеседовал с актером Недом Люком, который отыграл роль Майкла де Санту в GTA 5. Во время представления ведущий сказал, что актер будет принимать участие в новой GTA 6. Но у Люка была неоднозначная реакция.

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Он сразу пошел на попятную, заявив, что о предстоящей игре нет достоверной информации. Внезапный «слив» был замят в ходе беседы, а все свелось к шуткам про проблемы с памятью.


Позднее Лоутон пытался выведать больше информации о будущем тайтле. От него прозвучал вопрос, действительно ли Люк не может поделиться подробностями о GTA 6. Актер подчеркнул, что соглашение о неразглашении по-прежнему остается в силе. Люк не смог бы поделиться подробностями при всем желании.

Все части франшизы GTA уникальны. В них присутствуют новые персонажи и истории. Разработчики не прибегали к приему с использованием ранее введенных героев в последующих проектах франшизы. Но нельзя сказать, что утверждение верно на 100%. К примеру, Клод из GTA 3 был в одном из эпизодов San Andreas.

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Месяц назад актеры Нед Люк и Шон Фонтено сделали несколько намеков о франшизе. Есть вероятность, что их герои вновь появятся в GTA 6. Но официального подтверждения этой информации от Rockstar пока не последовало.

#игры
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