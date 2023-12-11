По информации СМИ, летчик катапультировался. Военнослужащего впоследствии смогли обнаружить, он находился в сознании.

Истребитель F-16, американского производства, потерпел крушение в процессе тренировки, проходящей над Желтым морем. Подробности представлены в материалах местного агентства, ссылающегося на источники, приближенные к ситуации.

По информации агентства, летчику удалось избежать гибели. Он катапультировался незадолго до крушения. Через некоторое время военный был обнаружен в сознании. По сведениям другого журнала, летчик был спасен представителями береговой охраны.

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Самолет принимал участие в тренировочном полете, неподалеку от базы ВВС Кунсан. Она используется для учений сразу двумя государствами – Южной Кореей и Штатами.

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За текущий год это не первый случай крушения американской авиации. Ранее потерпел крушение вертолет ВВС США, но в том случае не удалось обойтись без жертв. По мнению некоторых экспертов, для учений Америка использует экспериментальные образцы или модификации, вследствие чего и случаются различные происшествия, иногда с фатальным исходом.