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Почти половина американских избирателей считают, что Штаты избыточно спонсируют Украину. Об этом стало известно из опроса Мичиганского университета. Только 27% опрошенных поддерживают Вашингтон, а 11% человек сетуют на то, что помощи недостаточно. Подробности исследования предоставлены в материале издания FT.
Журналисты отметили, что согласие с нынешним объемом поддержки Израиля демонстрируют только 30% респондентов, ещё 40% уверены, что государство выделяет слишком много средств на нецелевые траты. По их мнению, деньги должны быть использованы на благо своего государства.
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Американцы откровенно обеспокоены экономической ситуацией в стране. Только четверть от всех респондентов считает, что Штаты справляются с финансированием двух стран и успешно ведут внешние и внутренние дела.
В прошлом месяце Белый дом утвердил выделение Киеву и Иерусалиму финансовой помощи в размере $106 млрд, но из-за разногласий в Сенате средства так и не были переданы. Республиканцы считают, что помощь должна быть связана с ужесточением мер в отношении нелегальных мигрантов. Проблема на государственных границах является одной из наиболее важных для Америки. Но нынешний лидер Джо Байден не реагирует на прошение республиканцев.