Первое, что замечают украинцы на границе с Польшей, это огромная очередь из грузовиков, ожидающих пересечения пограничного пункта Дорохуск из-за блокады польскими дальнобойщиками, начавшейся 6 ноября, сказано в материале.

Если Варшава не отреагирует на происходящее на КПП в Дорохуске, в ЕС её могут притянуть к ответственности за «несоблюдение правил или неисполнение закона». Такое заявление сделала еврокомиссар по транспорту Адина Вален.

Самым заметным элементом по пути на границу является протяженная очередь из грузовиков, ждущих своей очереди на пересечение. Напомним, что польские дальнобойщики устроили блокаду ещё 6 ноября. Порядка 3 000 единиц украинского транспорта не могут доставить груз. Они ожидают своей очереди около 3 недель.

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Еврокомиссар отметила, что польскому руководству необходимо обеспечить соблюдение законодательства на всех государственных рубежах. В противном случае Варшава столкнется с последствиями. Вален поддерживает позицию поляков и понимает, что они имеют право протестовать, но заложниками ситуации стали не только украинцы, но и весь Евросоюз.

Протестующие не покидают своих «постов». Они размещаются недалеко от границы в развернутых палатках и греются при помощи костров. Водители же находятся возле своих грузовиков.

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Ранее в СМИ утекла информация об обострении ситуации. Очередь из грузовиков достигла длины 50 километров. Но польские перевозчики не готовы идти на примирение, пока не будут выполнены их условия.