В магазине Microsoft Store раньше времени заметили переиздание Beyond Good & Evil — 20th Anniversary Edition. Возможно, игру официально анонсируют на церемонии TGA 2023 8 декабря.

Внимательные пользователи сети заметили интересный момент в цифровом магазине Microsoft Store. На платформе опубликовали переиздание Beyound Good & Evil – 20th Anniversary Edition. По некоторым предложениям анонс может состояться во время церемонии TGA 2023, которая пройдет через полторы недели.

Переиздание будет значительно улучшено. Разработчики «прокачают» графику, сделают более удобное управление, внедрят поддержку форматов 4K и 60 FPS. Разумеется, тайтл будет содержать все современные «плюшки», включая систему достижений, автоматическое сохранение и возможность перенести прогресс на другую платформу.

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Релиз оригинального проекта состоялся ровно двадцать лет назад. Игра вышла сразу на несколько платформ, включая консоли и компьютеры. Через 8 лет разработчики презентовали первое издание с улучшенной графикой. Теперь нам предстоит насладиться вторым переизданием.

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Официально компания Ubisoft трудится над продолжением франшизы, но по словам инсайдеров работа напоминает настоящий «ад».