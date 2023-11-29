«Незащищенный танк был обнаружен и стал легкой мишенью для серии артиллерийских ударов, которые наносились с возрастающей точностью», — пишет обозреватель издания.

Российские военнослужащие поразили немецкий танк Leopard 1A5, поставленный Украине в рамках помощи. Бронированная единица пробыла на поле боя всего пару недель. Об этом написал в своём материале обозреватель журнала Дэвид Экс, комментируя видео, попавшее в интернет.

Это первая подобная потеря украинской армии. И она ощутимо скажется на боевом потенциале ВСУ.

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Экс рассказал, что на видеоматериале запечатлели момент, когда бронированную единицу накрыла российская артиллерия. Скорее всего танк принадлежал 44-й бригаде ВСУ.

Это была глупая потеря. При помощи серии ударов артиллерийских систем удалось блокировать его перемещение, а после – уничтожить.

С точки зрения Экса, данная модель танка отличается плохой защитой. У неё минимальная толщина брони и низкая мобильность. Бронированные единицы гарантировано станут легкими мишенями для российских артиллерийских систем.

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Но даже так, обозреватель удивляется тому, насколько быстро ВСУ потеряли ценную боевую технику.