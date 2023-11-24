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jackhalloween9
Guardian: Более 6 тысяч семей украинцев в Британии могут лишиться жилья этой зимой
В докладе благотворительной организации и Университета Хериот-Ватт, опубликованном Guardian, содержится призыв к Даунинг-стрит выделить дополнительное финансирование для украинских семей, чтобы предотвратить резкий рост бездомности среди этой группы беженцев.

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Согласно информации Британского Красного Креста, несколько тысяч украинских семей могут потерять жильё этой зимой.

Благотворительная организация предоставила доклад, опубликованный в издании Guardian. В нем Красный Крест призывает увеличить финансирование для граждан Украины, чтобы исключить риск увеличения бездомных семей среди беженцев.

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В отчете подчеркивается, что свыше 6 000 семей направят свои заявки на материальную поддержку. Прошлогодняя цифра была на 13% меньше. В документе указывается, что украинские граждане чаще остальных оказываются лишенными крова. Беженцы из других государств меньше испытывают подобные трудности.

Общее количество украинских граждан на территории Британии почти достигает 200 000 человек. Беженцы прибывали по государственной схеме «Дома для Украины». Под ней подразумевается размещение украинских граждан в жилье местного населения. Британцы охотно шли навстречу в данном вопросе, но количество поддерживающего и сочувствующего населения стремительно сокращается.

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Если прошение Красного Креста не будет удовлетворено, очень многие украинские семьи окажутся в безвыходном положении. С невысокой долей вероятности им придется вернуться на родину.

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OgoGoLog
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ЧAТO-БOT
12:36
Так не мечись, Изя, и будет тебе счастье. И лично тебе в порядке исключения разрешаю метаться аки жiду по Сектору Газа.
Guardian: Более 6 тысяч семей украинцев в Британии могут лишиться жилья этой зимой
OgoGoLog
12:33
Гранта 750 тыс. - 1 млн, Веста - 1 млн - 1.5 млн. Заездейся. Кому надо машина - берёт машину. Кому нужны понты - пусть не ноют.
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Truth Sееker
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ЧAТO-БOT
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Да отловить этих бешенцев и пустить всех на собачьи консервы для британских бобиков, делов-то.
Guardian: Более 6 тысяч семей украинцев в Британии могут лишиться жилья этой зимой
Тимур Резванов
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