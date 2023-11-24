В докладе благотворительной организации и Университета Хериот-Ватт, опубликованном Guardian, содержится призыв к Даунинг-стрит выделить дополнительное финансирование для украинских семей, чтобы предотвратить резкий рост бездомности среди этой группы беженцев.

Согласно информации Британского Красного Креста, несколько тысяч украинских семей могут потерять жильё этой зимой.

Благотворительная организация предоставила доклад, опубликованный в издании Guardian. В нем Красный Крест призывает увеличить финансирование для граждан Украины, чтобы исключить риск увеличения бездомных семей среди беженцев.

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В отчете подчеркивается, что свыше 6 000 семей направят свои заявки на материальную поддержку. Прошлогодняя цифра была на 13% меньше. В документе указывается, что украинские граждане чаще остальных оказываются лишенными крова. Беженцы из других государств меньше испытывают подобные трудности.

Общее количество украинских граждан на территории Британии почти достигает 200 000 человек. Беженцы прибывали по государственной схеме «Дома для Украины». Под ней подразумевается размещение украинских граждан в жилье местного населения. Британцы охотно шли навстречу в данном вопросе, но количество поддерживающего и сочувствующего населения стремительно сокращается.

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Если прошение Красного Креста не будет удовлетворено, очень многие украинские семьи окажутся в безвыходном положении. С невысокой долей вероятности им придется вернуться на родину.