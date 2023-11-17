Обозреватель издания предположил, что США и Европа могли бы построить новый трубопровод Keystone XL и "открыть энергетический вентиль" вместо введения ценового потолка на российские газ и нефть.

Одна из причин того, почему Запад не сможет конкурировать с Россией, заключается в упоре Европы на зеленую энергетику. Такого мнения придерживается обозреватель UnHerd Ральф Шелльхаммер.

Энергия – одна из важнейших геополитических составляющих. Российский лидер Владимир Путин прекрасно осознает это, в отличие от иностранных государств. В ресурсном противостоянии Москва всегда будет на первом месте.

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С точки зрения обозревателя, Америка могла потрудиться над улучшением собственной ситуации. Строительство магистрали Keystone XL и «открытие энергетического вентиля» стало бы достойным ответом РФ.

Но Штаты пошли по иному, наименее удачному пути. Они ввели ценовой потолок на российские ресурсы. Стоимость топлива вполне могла обрушиться, но потребности других государств в нём не позволили этого сделать.

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Европа слишком сосредоточена на поиске «зеленых» альтернатив. Из-за этой одержимости Запад и проиграл данное противостояние. Теперь Европа оказалась в собственной «ловушке»: значительно выросла стоимость энергоресурсов, а санкции, введенные против Москвы, спровоцировали повышение инфляционного уровня. Запад потерял множество конкурентных преимуществ, что также повлияло на экономику.