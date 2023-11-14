Целью беспилотников было совершить террористическую атаку на территории России, отметили в военном ведомстве. Все сбитые дроны относятся к классу беспилотников самолетного типа, уточнили в Минобороны.

В ночь на 14 ноября российские ПВО поразили четыре украинских беспилотника. Дроны были уничтожены над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями. Подробности предоставлены в сообщении российского МО.

Лица, ответственные за нападение, преследовали цель нанесения значительного ущерба важным объектам гражданской инфраструктуры. Все дроны, сбитые в результате инцидента, относятся к самолетному типу.

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Для перехвата беспилотников хватило штатных БПЛА. Не потребовалось поднимать в воздух дежурные истребители.

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Ранее о произошедшем рассказали представители руководства Орловской области. Лидер региона Андрей Клычков уверил, что по итогу прецедента отсутствуют жертвы, раненые и разрушения инфраструктуры. Примечательным является тот факт, что Орловская область не граничит с Украиной, следовательно, злоумышленники целенаправленно били по различным направлениям, желая нанести ущерб гражданской инфраструктуре.