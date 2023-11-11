Команда займется созданием дубляжа для сиквела

Студия GamesVoice поделилась с пользователями сети релизным трейлером Alan Wake 2 с полным русским дубляжем. Команда планирует озвучивать долгожданный сиквел. Уже объявлен сбор средств на работу. Для этого потребуется почти 1 млн рублей.

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Согласно заявлению авторов, треть суммы уже собрана. Активная поддержка позволила набрать деньги чуть быстрее, чем за две недели. Команда пообещала, что привлечет к работам актеров, которые принимали участие в озвучивании персонажей оригинальной части. «Голосом» главного героя станет Сергей Пономарев.





Официальный релиз тайтла состоялся в конце октября. Игра вышла сразу на все платформы, включая компьютер и консоли. К сожалению, русской озвучки не было. В проекте присутствовали только субтитры и перевод интерфейса.

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Сиквел получил признание и от представителей СМИ, и от геймеров. Журналисты оценили тайтл на 87 из 100 возможных баллов, пользовательская оценка составляет почти 9 из 10. Хоррору удалось даже победить в номинации «Выбор критиков».