Отмечается, что пакет помощи в размере 14,3 миллиарда долларов будет потрачен на закупку у израильского концерна Rafael более 100 пусковых установок системы, которые включат по меньшей мере 14 тысяч ракетных перехватчиков «Тамир».

Помощь Америки, благодаря инициативе лидера Штатов Джо Байдена, позволит Израилю значительно нарастить количество снарядов для системы противовоздушной обороны «Железный купол». Об этом стало известно из материалов информационного агентства Bloomberg.

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Согласно публикации, Америка планирует выделить Иерусалиму свыше $14 млрд. У израильского концерна Rafael будет закуплено порядка сотни пусковых установок, среди которых около 14 000 перехватчиков ракет «Тамир». Таким образом в распоряжении государства будет целых 25 батарей противовоздушной обороны вместо имеющегося десятка.

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Ранее руководство США согласовало выделение финансов на помощь Израилю. Законопроект был одобрен Палатой представителей. При этом, несмотря на попытки американского лидера, Украине не будут выделять средства. Байден пообещал, что наложит на законопроект своё вето, если Палата представителей не пожелает в дальнейшем поддерживать Киев.