В топе направлений поездок у россиян из стран Европы осталась только Финляндия

С начала нынешнего года и по сентябрь месяц россияне 21 млн раз ездили за рубеж, о чем сообщили представители погранслужбы Федеральной службы безопасности. Ведомство предоставило статистику, согласно которой стало понятно, что граждане РФ стали чаще ездить за границу, чем в прошлом году.

Россияне предпочитали посещать страны ближнего зарубежья или курортные государства, включая Турцию, ОАЭ, Египет и Таиланд. В ведомстве производили учет всех поездок, вне зависимости от целей.

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Погранслужба ФСБ ведет общий подсчет пересечения государственных рубежей. Цели поездки не влияют на это. Согласно методологии, если один гражданин пересекает границу несколько раз, то будет учитываться каждый его визит в другие государства.

Лидирующие позиции по востребованности занимают курортные страны – Абхазия и Турция. Несмотря на то, что туры стали значительно дороже, россияне продолжают посещать эти государства. Также люди стали чаще ездить в ОАЭ и Египет.

Из новых направлений в списке присутствуют Таиланд и Китай. В прошлогодней статистике данные страны не фигурировали в перечне.

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Из европейских государств популярность сохранила только Финляндия. В прошлом году в перечень входила и Эстония.