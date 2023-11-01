Кто-то пытается выдавать себя за сотрудника студии, заявили в компании.

Несколько дней назад, в конце октября, владелец паблика в социальной сети «ВКонтакте» «Посиделки у Дедушки Эйра» рассказал, что его YouTube-канал, на котором освещается тематика игры S.T.A.L.K.E.R. 2, был заблокирован по запросу студии разработчиков, так как он использовал в видео кадры из игры.

Ранее владелец этого паблика выступал на стороне GSC Game World. Он сочувствовал им, проявлял понимание. Их действия содержали логику, поэтому он старался придерживаться справедливой позиции. В ответ же была получена блокировка канала.

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Блогер рассказал, что на электронную почту ему пришли письма, содержащие предупреждения о нарушении авторских прав. Адреса почт якобы принадлежат сотрудникам студии разработчиков.

Когда блогер ответил на почту, принадлежащую Виталию Ковальчуку, предположительно 3D-художнику GSC, в ответ он получил пожелания смерти жителям России в очень грубой форме. Но есть важный момент. На странице художника отсутствует указанная почта.

Прецедент вызвал широкий резонанс в общественности, из-за чего в дело вступил комьюнити-менеджер студии. Он подчеркнул, что GSC не имеет причастности к произошедшему.

Студия никогда не выходила на контакт с владельцем данного канала. В данной переписке не принимали участие представители GSC. Скорее всего кто-то пытается выдать себя за сотрудников компании и разжигает к ней ненависть.

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Также в студии подчеркнули, что это не первый подобный прецедент. Ранее был случай с каналом iXBT.Games.