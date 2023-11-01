Глава ведомства уточнил, что силы и средства ВСУ приведены в состояние военного положения.

Киев отправил к рубежам с Белоруссией 120 000 военнослужащих. Об этом стало известно из заявления председателя Государственного пограничного комитета государства Константина Молостова.

Руководитель ведомства подчеркнул, что украинские военнослужащие находятся в полной боевой готовности. К территории РБ приближается группировка «Север».

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Руководитель белорусского МВД Иван Кубраков подчеркнул, что сейчас с пограничниками сотрудничают особые отряды милиции. Они отслеживают состояние на государственных рубежах, наблюдая и за приграничными территориями.

Кубраков отметил, что, если Белоруссии потребуется помощь, достаточно будет всего лишь одного звонка, чтобы получить необходимую поддержку. Сегодня силовой блок проявляется удивительную сплоченность.

Молостов рассказал, что украинские военнослужащие решили использовать приграничные территории для проведения переформирования подразделений, которые после отправляются на линию боевого соприкосновения. Из-за этих действий белорусским пограничникам приходится соблюдать повышенную бдительность.

Значительно увеличена плотность охраны государственных рубежей, активно работает разведка. Руководство республики предприняло все необходимые меры.

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Порядка 17 000 украинских военнослужащих находятся на охране границы. Периодически они устраивают небольшие провокации, но не пересекают рубежей. К примеру, ВСУ могут развесить свои флаги, включить националистические песни или испортить пограничные знаки.