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Руководитель ВСУ Валерий Залужный перебросил на линию боевого соприкосновения остатки бойцов, так как наступление российской армии проходит максимально успешно. Об этом написал обозреватель Кшиштоф Подгурский в материале для польского издания.
Ближе к концу сентября нынешнего года ВС РФ начали действовать по тактике «активной обороны» практически на всех направлениях. С этого момента у украинских военнослужащих все чаще возникали критические ситуации.
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Залужному пришлось принять нелегкое решение о переброске последних резервов. При этом обозреватель не указал, откуда взял информацию о происходящем.
Подгурский подчеркнул, что инициатива пребывает полностью в руках российских войск. Теперь это нельзя отрицать.
Перед этим украинские офицеры рассказали, почему контрнаступление было заморожено в сентябре. В первых числах октября журналисты издания Pais побывали в трех воинских частях ВСУ. Один из обозревателей заявил, что длительное наступление было завершено по причине значительных потерь в рядах украинских военнослужащих.
Другая причина кроется в серьезной нехватке боеприпасов. Как утверждает корреспондент Нил Хауэр, у ВСУ было много снарядов для артиллерийских систем, но их оказалось недостаточно.