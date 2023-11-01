Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
jackhalloween9
Myśl Polska: Залужный бросил в бой последние резервы ВСУ из-за успехов ВС России
Отмечается, что в конце сентября 2023 года российские войска перешли к «активной обороне» практически по всей зоне специальной военной операции (СВО).

реклама

Руководитель ВСУ Валерий Залужный перебросил на линию боевого соприкосновения остатки бойцов, так как наступление российской армии проходит максимально успешно. Об этом написал обозреватель Кшиштоф Подгурский в материале для польского издания.

Ближе к концу сентября нынешнего года ВС РФ начали действовать по тактике «активной обороны» практически на всех направлениях. С этого момента у украинских военнослужащих все чаще возникали критические ситуации.

реклама

Залужному пришлось принять нелегкое решение о переброске последних резервов. При этом обозреватель не указал, откуда взял информацию о происходящем.

Подгурский подчеркнул, что инициатива пребывает полностью в руках российских войск. Теперь это нельзя отрицать.

Перед этим украинские офицеры рассказали, почему контрнаступление было заморожено в сентябре. В первых числах октября журналисты издания Pais побывали в трех воинских частях ВСУ. Один из обозревателей заявил, что длительное наступление было завершено по причине значительных потерь в рядах украинских военнослужащих.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Другая причина кроется в серьезной нехватке боеприпасов. Как утверждает корреспондент Нил Хауэр, у ВСУ было много снарядов для артиллерийских систем, но их оказалось недостаточно.

#новости
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

eXXpress: Если Украина перекроет вентиль с газом РФ, то Австрия лишится до 80% голубого топлива
19
Forbes: Гигантские потери немецких Leopard на поле боя вынуждают Украину вернуться к советским Т-72
3
Везучий майнер самостоятельно добыл 1 блок Биткоина и заработал 20 000 000 рублей
7
Economist: Россия приспособилась и сделала работу оператора дронов ВСУ опасной для жизни
4
Армия РФ использовала новую тактику летающего радара для поражения 8 ракет Storm Shadow
14
Российско-украинская команда Team Spirit по Dota 2 одержала победу на турнире The International 2023
+
Colorful представила уникальную видеокарту RTX 4060 Ti 16Gb "Туманный холм пяти стихий"
3
Forbes: Украина возвращается к старым Т-72 из-за больших потерь танков Leopard 2
1
Renault работает над созданием пикапа со спортивным и футуристичным дизайном
1
Для истребителя пятого поколения Су-57 разработали внутрифюзеляжную крылатую ракету большой дальности — СМИ
+
Скоро в GOG можно будет купить God of War и Uncharted: Legacy of Thieves Collection
1
Почему Xiaomi отказывается от MIUI и переходит на HyperOS – 110 смартфонов получат новую ОС
3
В результате столкновения двух нейтронных звезд образовалось огромное количество редких металлов
1
Польский эксперт высоко оценил БМПТ "Терминатор"
1
Новый фильм Девида Финчера The Killer получил хорошие оценки от кинокритиков
+
Стабильное обновление One UI 6 официально выпущено для серии Galaxy S23 в Германии
+
Комиссия по безопасности НАСА предупреждает о рисках перехода от МКС к коммерческим станциям
+
США создают «ЗРК-Франкенштейн» для Украины, объединяя советские и американские системы ПВО
+
F-16 ВВС США перехватил самолёт-нарушитель, пытавшийся пролететь рядом с резиденцией Байдена
+
На китайском рынке появилось много мобильных RTX 3080 Ti, переделанных в настольные карты
1

Популярные статьи

Транспортный самолет «Слон» – характеристики и перспективы
4
Ghostrunner 2 - очень краткий обзор игры
+
Спутники Starlink совершили 25 000 маневров предотвращения столкновений всего за 6 месяцев
+
США создают новую ядерную гравитационную бомбу, рассчитанную на применение против России и Китая
69
Forbes: Россия уничтожает лучшие танки Украины ускоренными темпами
25
Как бесплатно поднять уровень аккаунта Steam
15
Французская разведка сообщила о подготовке развёртывания в зоне СВО системы РЭБ «Былина»
3
Как я чуть не потерял зрение из-за компьютера — история, которая поможет сберечь ваши глаза
66
Мифы о смартфонах – 25 распространенных и не очень заблуждений и стереотипов
+
Почему Иран не станет начинать войну с Израилем и США
9

Сейчас обсуждают

Umid Xaydarov
13:20
ахахахаха ор выше гор
Как я чуть не потерял зрение из-за компьютера — история, которая поможет сберечь ваши глаза
Zystax
13:20
"Дупло", "автофелляция" - думаю тебе пора на стримы к Олегу Керману, там много таких латентных в чате крутятся, сразу найдешь друзей себе)
Как я чуть не потерял зрение из-за компьютера — история, которая поможет сберечь ваши глаза
Гвоздь
13:19
Ты прекращай уже к самому себе обращаться! Сходи к врачу, проконсультируйся, у тебя явные проблемы.
Как я чуть не потерял зрение из-за компьютера — история, которая поможет сберечь ваши глаза
Михаил Авраменко
13:19
[offtopic] А вот и Трусикель тригернулся :-D [/offtopic]
Как я чуть не потерял зрение из-за компьютера — история, которая поможет сберечь ваши глаза
Гвоздь
13:17
вроде как с рождения ненавидит всё русское и россиян, кто он там я хз, но то что он укронацист это точно
Как я чуть не потерял зрение из-за компьютера — история, которая поможет сберечь ваши глаза
Михаил Авраменко
13:15
Конечно, не буду. Ибо капитуляцию Свинорейха будут принимать первые лица РФ в торжественно-печальной (для окраинцев) обстановке. Ты, кстати, тоже за 9 с лишним лет не отвоевал с дивана ни миллиметра к...
Американский сенатор Тюбервиль: Пора сесть за стол переговоров и остановить украинский конфликт
Truth Sееker
13:15
В городе под Донецком семью из девяти человек убили из огнестрельного оружия. СК задержал двух военнослужащих, прибывших с Дальнего Востока. Предварительно, между ними произошла бытовая ссора. Соседи ...
Украинцы всё меньше доверяют правительству, но верят ВСУ и волонтёрам - украинский соцопрос
Zystax
13:14
Ты пробовал писать то? Давай ка, своими натруженными тысячами комментов пальцами забабахай нам статью на 6000 символов за полчаса)) А то столько энергии и в никуда уходит, заработаешь, комп обновишь. ...
Как я чуть не потерял зрение из-за компьютера — история, которая поможет сберечь ваши глаза
Гвоздь
13:14
Понятно, значит ты себя слил и опустил в тысячно первый раз. Я так понимаю пруфоф не будет? ))) ps. молодец, цитируешь меня, учишься ручная обезьянка )))
Как я чуть не потерял зрение из-за компьютера — история, которая поможет сберечь ваши глаза
Apsheronsky tchai
13:13
Таки Зистакс хохол?
Как я чуть не потерял зрение из-за компьютера — история, которая поможет сберечь ваши глаза
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем