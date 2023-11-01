Отмечается, что в конце сентября 2023 года российские войска перешли к «активной обороне» практически по всей зоне специальной военной операции (СВО).

Руководитель ВСУ Валерий Залужный перебросил на линию боевого соприкосновения остатки бойцов, так как наступление российской армии проходит максимально успешно. Об этом написал обозреватель Кшиштоф Подгурский в материале для польского издания.

Ближе к концу сентября нынешнего года ВС РФ начали действовать по тактике «активной обороны» практически на всех направлениях. С этого момента у украинских военнослужащих все чаще возникали критические ситуации.

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Залужному пришлось принять нелегкое решение о переброске последних резервов. При этом обозреватель не указал, откуда взял информацию о происходящем.

Подгурский подчеркнул, что инициатива пребывает полностью в руках российских войск. Теперь это нельзя отрицать.

Перед этим украинские офицеры рассказали, почему контрнаступление было заморожено в сентябре. В первых числах октября журналисты издания Pais побывали в трех воинских частях ВСУ. Один из обозревателей заявил, что длительное наступление было завершено по причине значительных потерь в рядах украинских военнослужащих.

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Другая причина кроется в серьезной нехватке боеприпасов. Как утверждает корреспондент Нил Хауэр, у ВСУ было много снарядов для артиллерийских систем, но их оказалось недостаточно.