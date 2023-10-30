За весь турнир коллектив проиграл лишь две карты

Российская команда Team Spirit во второй раз получила титул чемпиона на турнире The International. За всё время состязания коллектив потерпел поражение лишь на двух картах.

Чемпионат проходил по игре Dota 2. В последнем поединке состав столкнулся с игроками команды Gladiators и смог выйти победителем «всухую». Счёт составил 3:0. В качестве награды профессиональные геймеры получили $1,414 млн призовых.

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Впервые команда получила титул чемпионов два года назад. Вознаграждение на тот момент составило $18,2 млн.

Стоит отметить, что это один из немногих коллективов, в которых присутствуют как российские, так и украинские игроки. Большинство составов распалось ввиду геополитических событий.

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Team Spirit – это второй коллектив после OG, который смог дважды стать чемпионом на TI. Участники команды заявили, что будут вновь участвовать в следующем сезоне, чтобы получить титул в третий раз. Стоит признать, что у игроков есть все шансы стать призерами троекратно.