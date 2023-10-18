Президент США Джо Байден уже прокомментировал сообщения ЦАХАЛ и заявил, что доказательства израильской стороны о ее непричастности к взрыву в больнице выглядят убедительными.

Израильская армия (ЦАХАЛ) расследовала бомбардировку больницы в секторе Газа и смогла доказать, что не имеет отношения к данному прецеденту. Факты опубликованы в аккаунте соцсети X и предоставлены общественности во время брифинга для иностранных журналистов.

Американский лидер Джо Байден дал несколько комментариев по сообщениям ЦАХАЛ. Президент США подчеркнул, что доказательства Израиля выглядят весьма правдоподобными. Пока Америка является единственным государством, поддержавшим Иерусалим.

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Российский военный эксперт Алексей Леонков также обратил своё внимание на материалы ЦАХАЛ, отметив, что они не являются достоверными.

Первое и важнейшее доказательство – это опубликованные израильской армией записи переговоров палестинских боевиков. Они начали активно беседовать сразу после удара по больнице Аль-Ахли. На записи два мужчины утверждают, что «прилет» состоялся со стороны кладбища, находящего рядом с медицинским учреждением.

Собеседники сошлись на том, что ракету выпустили палестинские радикалы, входящие в запрещенную в России организацию «Исламский джихад». В качестве косвенного доказательства выступают ракетные осколки. Они напоминают местные снаряды, а не те, что используют израильтяне.

По одной из версий, произошла осечка, из-за чего снаряд не долетел до намеченной цели, а рухнул на больницу.

Чуть позднее поступило заявление от пресс-секретаря ЦАХАЛ во время проведения брифинга для иностранных СМИ. Он с уверенностью утверждал, что ракета принадлежит «Исламскому джихаду». Воронка от взрыва отличается от той, что была бы после применения израильского снаряда. При этом ракета рухнула на парковку.

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От группировки поступило заявление о том, что израильская армия сама запуталась в своих словах, так как ранее утверждала, что на территории больницы были взрывчатые вещества.