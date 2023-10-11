«Часть земель, которые палестинцы считают частью исконно палестинскими, она занята Израилем в разное время и разными способами, но в основном, конечно, с помощью военной силы», — рассказал российский лидер.

Израиль частично разместился на землях, ранее принадлежавших Палестину. Для захвата территории государство прибегло к военной силе. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин. Его слова переданы изданием Russia Today.

Некоторая часть территорий, принадлежащих палестинцам на протяжении всего времени существования государства, была оккупирована Израилем в различные годы. Для этого были задействованы финансовые и военные силы. Последним отдавалось наибольшее предпочтение. Израиль не выбирал способов, чтобы получить в распоряжение чужую землю.

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Российский руководитель подчеркнул, что Израилю удалось сформироваться в качестве суверенного государства. Но у Палестины не получилось сделать того же, так как в качестве препятствия возникли различные обстоятельства.

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Ранее российский президент Владимир Путин, беседуя с иракским премьером Мухаммедом ас-Суданом, подчеркнул, что в ближайшее время необходимо решить вопрос о формировании суверенного государства Палестина. Лидер РФ считает, что нынешний конфликт возник в результате неудачных попыток Америки стабилизировать ситуацию. Вашингтон руководствовался лишь собственными соображениями, не учитывая интересы палестинских граждан.