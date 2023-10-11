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jackhalloween9
Армия России наступает по всему восточному фронту
ВС РФ продолжают активные боевые действия в Авдеевке

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11 октября, с 4 утра, замечена активность российских военнослужащих вблизи Авдеевки. По позициям ВСУ наносят артиллерийские удары, также в операции задействована авиация.

Сегодняшние действия являются продолжением вчерашней утренней артподготовки. Взятие Авдеевки – сложная операция. Украинские военнослужащие основательно подготовились к подобному исходу, поэтому укрепляли город на протяжении 8 лет.

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По завершении артподготовки в ход пошли штурмовые подразделения ВС РФ. Было взято несколько населенных пунктов и высот, благодаря чему российской армии удается давить огнем позиции ВСУ.

В направлении Запорожья, на участке Новопокровка-Вербовое, ночь выдалась достаточно громкой. Противоборствующие стороны обменивались артиллерийскими ударами. Украинские военнослужащие вновь задействовали запрещенное оружие – кассетные боеприпасы. На этом же направлении, но на другом участке, российской армии удалось сдвинуть свои позиции вперед на пару сотен метров.

В направлении Херсона работает дальнобойная артиллерия. Российским войскам, из-за большой разницы в местоположении и дальности стрельбы, приходится вести постоянную контрбатарейную борьбу, применяются даже дроны-камикадзе. Острова в пойме р. Днепр стали точкой соприкосновения, бои там не утихают.

В Брянской области на территории Суражского района было сбито два украинских беспилотника. Это удалось сделать средствами ПВО. Также ВСУ нанесли удар по Белгородской области, по одному из небольших населенных пунктов. В результате есть жертвы: мужчина погиб на месте от взрыва, его супруга была тяжело ранена и позже скончалась, так и не доехав до больницы.

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ВСУ продолжают вести обстрелы по ДНР. За прошедшие сутки ранения разной степени тяжести получили двое мирных граждан.

#новости
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