«Хагари заявил, что израильские силы безопасности получили контроль над частью населенных пунктов, захваченных боевиками ХАМАС», — цитирует Хагари издание.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари рассказал, что местным военнослужащим удалось захватить некоторые населенные пункты, расположенные вблизи сектора Газа. Сейчас данную территорию занимает палестинское движение ХАМАС. Его слова приведены изданием Haaretz.

Хагари подчеркнул, что израильским военнослужащим удалось отбить у палестинских боевиков лишь часть населенных пунктов. Речь о полном доминировании на территории пока не ведется.

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Ранее поступило сообщение от израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Он отдал приказ о зачистке населенных пунктов, находящихся на границе с государством, а также о мобилизации резервистов. Нынешнюю ситуацию в государстве премьер-министр описал одним веским словом – война. Нетаньяху подчеркнул, что боевикам предстоит заплатить за совершенное.

Представители местных правоохранительных органов подчеркивают, что на территорию страны проникли сотни бойцов ХАМАС. Средняя численность боевиков составляет около 250 человек.

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7 октября от израильской армии поступило сообщение о том, что палестинские радикалы из сектора Газа нанесли серию ракетных ударов по государству.