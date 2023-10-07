В The Guardian отметили, что выступление Путина последовало за заявлением о том, что возобновление ядерных испытаний может стать мощным сигналом врагам Москвы на Западе

Выступление российского лидера Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» является одной из наиболее обсуждаемых тем не только в отечественных СМИ, но и зарубежных. Иностранные журналисты сделали анализ четырехчасовой речи президента РФ, а после поделились своими выводами.

В американском издании NYT считают, что Путин просто «похвастался» новой разновидностью ядерного вооружения, показав всему миру, что мощь России стала ещё больше. При этом президент не раскрыл важную деталь – дальность полета ракеты.

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Представители СМИ обратили внимание на то, что Путин первый раз заговорил о прецеденте с гибелью руководителя «Вагнер» Евгения Пригожина. Российский президент рассказал, что самолет рухнул по техническим причинам, внешнее воздействие отсутствовало.

Французские журналисты из издания Le Figaro уверены, что выступление Владимира Путина является серьезным предупреждением Западу. Им удалось увидеть легкую, но все же угрозу в адрес Европы.

Большинство экспертов считают, что Россия не прибегнет к применению ядерных ракет. Во-первых, за этим последуют катастрофичные последствия, во-вторых, против такого решения может быть Пекин, являющийся главным сторонником Москвы на данный момент.

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Испанские сотрудники издания El Pais утверждают, что ВС РФ пока не будут наносить ядерный удар по украинской территории. Также они подметили другой интересный момент: российский президент призывает искоренить глобализацию и выстроить мир, в котором будут править государства-цивилизации.