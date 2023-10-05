Но некоторые пользователи до сих пор не могут войти в учетные записи Mi

Ведущий аналитик Mobile Research Эльдар Муртазин рассказал, что на территории России вновь начала работать техника китайской компании Xiaomi, правда в ограниченном виде. Аналогичные сведения предоставлены участниками группы социальной сети «Вконтакте», посвященной продукции Сяоми.

Пусть техника частично «ожила», но некоторые существенные проблемы по-прежнему актуальны. К примеру, у пользователей так и не появилась возможность посетить собственные аккаунты.

реклама

Вчерашним вечером, 4 октября, пользователи из России и Белоруссии столкнулись с неожиданной проблемой. Приложение Mi Home не позволяло пройти авторизацию на официальном портале китайской компании.

В результате сбоя владельцы техники Сяоми утратили доступ к экосистеме «умного дома». От отдельных людей поступили сведения о том, что они не могут включить устройства, даже если пробуют сделать это вручную.

Пока китайская компания не отреагировала на прецедент. Со стороны корпорации не поступало официальных комментариев по поводу произошедшего.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В целом, техника Сяоми считается одно из надежнейших. Даже простейшие модели устройств рассчитаны на длительную эксплуатацию. Подобные сбои являются огромной редкостью. Некоторые пользователи считают, что у компании случился сбой на серверах.