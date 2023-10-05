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jackhalloween9
Техника Xiaomi снова заработала в России и Беларуси
Но некоторые пользователи до сих пор не могут войти в учетные записи Mi

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Ведущий аналитик Mobile Research Эльдар Муртазин рассказал, что на территории России вновь начала работать техника китайской компании Xiaomi, правда в ограниченном виде. Аналогичные сведения предоставлены участниками группы социальной сети «Вконтакте», посвященной продукции Сяоми.

Пусть техника частично «ожила», но некоторые существенные проблемы по-прежнему актуальны. К примеру, у пользователей так и не появилась возможность посетить собственные аккаунты.

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Вчерашним вечером, 4 октября, пользователи из России и Белоруссии столкнулись с неожиданной проблемой. Приложение Mi Home не позволяло пройти авторизацию на официальном портале китайской компании.

В результате сбоя владельцы техники Сяоми утратили доступ к экосистеме «умного дома». От отдельных людей поступили сведения о том, что они не могут включить устройства, даже если пробуют сделать это вручную.

Пока китайская компания не отреагировала на прецедент. Со стороны корпорации не поступало официальных комментариев по поводу произошедшего.

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В целом, техника Сяоми считается одно из надежнейших. Даже простейшие модели устройств рассчитаны на длительную эксплуатацию. Подобные сбои являются огромной редкостью. Некоторые пользователи считают, что у компании случился сбой на серверах. 

#новости
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