Новинка может получить 6 ГБ видеопамяти

В корпорации NVIDIA сообщили о возможном выпуске новой видеокарты для бюджетного сегмента. В основу ляжет архитектура Ampere. Новинка станет урезанной разновидностью модели GeForce RTX 3050. Объем видеопамяти составит всего 6 ГБ. Об этом стало известно от Wccftech, предоставившего ссылки на своих источники.

Как утверждают представители портала, для производства новинки используют графический чип GA107-325-Kx и печатную плату PG173. По количеству ядер информация отсутствовать, но вот тактовая частота уменьшится почти на пятую часть, если сравнивать со стандартной моделью.

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У новинки будет шина памяти на 96-бит. К преимуществам можно отнести уменьшение расхода энергии. Урезанная видеокарта расходует на треть меньше ресурсов, чем оригинальная модель. В большинстве моделей не будет предусмотрен разъем для вспомогательного питания.

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Вторым плюсом идёт невысокая стоимость – около $150 долларов. Если пересчитать в рублях, то цена по нынешнему курсу ЦБ РФ составит 15 000. Уже в начале следующего года должны запустить массовое производство видеокарты. Запуск продаж ожидается в первом квартале 2024-го, но с точной датой корпорация пока не определилась.