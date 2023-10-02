Заработав 18 миллионов долларов, картине удалось опередить по этому показателю восьмую часть и «Спираль».

Десятая часть серии фильмов «Пила» хорошо дебютировала в прокате. Картине удалось побить даже предыдущий рекорд, установленный ещё в 2010 году. Произведение обогнало восьмую часть и фильм «Спираль».

Нынешние сборы в мире составляют около 29 миллионов. Лента крайне бюджетная, на съемки ушло всего $13 млн, поэтому авторы начнут выходить «в плюс» уже в ближайшее время.

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Пусть старт фильма и является удачным, но произведение не сможет стать абсолютным рекордсменом по сборам среди всей серии фильмов. Наивысший результат продемонстрировала третья часть. За прокат удалось собрать $164,8 млн.

В этот уикенд больше нет примечательных новинок. Общественность обратила внимание только на «Создателя», выпущенного Гаретом Эдвардсом. Но картина не принесла должных результатов. За первую неделю проката удалось собрать всего чуть больше 32 миллионов долларов, и это при бюджете в почти 80 миллионов долларов. Проект, с низкой вероятностью, сможет окупиться.

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На сервисе Rotten Tomatoes также обратили внимание на десятую часть «Пилы». Критики высоко оценили новинку. Сейчас рейтинг у фильма является наиболее высоким, если сравнивать его с другими частями серии картин, вышедших ранее.