«Я верю, что русские играют вдолгую. Я верю, что они начнут наступление», — сказал Никсон, отметив, что российские власти видят большие проблемы президента Украины Владимира Зеленского.

Если Россия продолжит своё наступление после того, как украинские военнослужащие окончательно потерпят крах, государство перестанет существовать. Такое мнение озвучил американский журналист Гарланд Никсон в собственном блоге на канале YouTube.

Представитель СМИ уверен, что Москва запланировала длительное противостояние. Вскоре Россия перейдет в собственное наступление. В Кремле уже неоднократно подчеркивали наличие серьезных проблем у нынешнего руководителя Украины Владимира Зеленского.

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Журналист считает, что российские военнослужащие выбрали тактику взятия измором. Государство будет настолько ослаблено затянувшимся противостоянием, что окончательно потеряет обороноспособность. Блогер считает, что борьба напоминает спарринг двух боксеров. Как только Зеленский выбьется из сил, он окончательно потерпит поражение.

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С точки зрения министра иностранных дел Британии Джеймса Клеверли, украинский кризис невозможно завершить посредством прекращения поставок пакетов военной помощи Киеву. Он уверен, что подобные заявления – это чепуха. Единственное, благодаря чему Украина продолжает удерживать свои позиции – это иностранная поддержка.