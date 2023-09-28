Компания рассказала о безуспешных попытках вытеснить поиск Google из iPhone

Microsoft, на протяжении множества лет, пытается потеснить Google в качестве поисковой системы по умолчанию на iPhone, но корпорация Apple никогда не планировала оставить на своих устройствах только Bing. Компания использовала поисковик, чтобы добиться более выгодных условий у Google. Такое заявление сделал Михаил Парахин, занимающийся вопросами рекламы в Microsoft.

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Apple установила Google как поисковую систему по умолчанию ещё два десятка лет назад. Корпорация получила за это часть заработка с рекламы. Как считает минюст Америки, данный контракт дал компании сильное преимущество над остальными поисковыми системами. Поисковик став настоящим монополистом в отрасли. Но Google не признает собственной вины. Представители компании считают, что выбор пользователей данной поисковой системы свидетельствует, что корпорация является лучшей в сегменте.

Специалист, вступивший в штат Microsoft 4 года назад, рассказал, что представители компании организовали встречу с Apple, чтобы обсудить условия перехода на Bing, но переговоры зашли в тупик. Как оказалась, поисковая система являлась обыкновенным предлогом. Американская корпорация, грозя Google переходом на другую систему, выбивала лучшие условия.

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Уже сейчас в компании Microsoft не видят смысла дальнейших попыток составить конкуренцию. Google удерживает лидерские позиции по всему миру, за исключением РФ. Здесь же более распространен «Яндекс».