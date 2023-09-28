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Воздушное судно, принадлежащее Польше, дважды нарушило белорусскую государственную границу. Заявление было сделано МО РБ 28 сентября.
Первое нарушение состоялось порядка 15:20 по местному времени. Вертолет несанкционированно пересек рубежи Республики Беларусь, углубившись на 1,5 км вглубь территории. Следующий незаконный «визит» состоялся через час. Воздушное судно преодолело порядка 300 метров, после чего вернулось в своё государство. О происходящем военное ведомство написало в канале-Telegram.
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В МО подчеркнули, что сведения являются достоверными. Их удалось подтвердить при помощи данных объективного контроля. Из-за польского вертолета пришлось задействовать местную дежурную авиацию на случай акта агрессии со стороны Варшавы.
Сейчас военное ведомство, заручившись поддержкой МИД, занимаются рассмотрением ситуации. Вскоре Белоруссия подготовит ноту и направит её Варшаве.
МИД РБ обратился к временному поверенному в польских делах, чтобы он предоставил объяснение произошедшего. Прецедент является громким, от Белоруссии поступило прошение в адрес Варшавы о предотвращении будущих нарушений государственной границы. В польском МИД уточнили, что заявление Минска будет рассмотрено, а ответ дадут позже.