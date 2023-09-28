Информацию о вероятных сроках релиза пользователи Reddit обнаружили в профиле Мака Штаба, старшего концепт-художника студии Cloud Chamber.

Серия игр BioShock является легендарной. В своё время тайтл стал уникальным проектом, значительно повлиявшим на дальнейшее развитие гейм-индустрии. Фанаты по-прежнему ждут выхода продолжения, но ожидания может существенно затянуться.

реклама

Новая часть серии выйдет ближе к 2028 году. Информацию о данных сроках нашел один из пользователей Reddit, изучая профиль Мака Штаба. Последний является концепт-художником студии разработчиков.

Игра была анонсирована ещё 4 года назад. Но на этом всё и закончилось. Авторы не поделились с общественностью подробностями, а статус проекта по-прежнему остается скрытым.

В этом году стало известно о нескольких перезапусках работ, так как уходили старые специалисты. У студии нет сценаристов, чтобы сделать сюжет, не уступающий предыдущим частям серии.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Последняя часть BioShock Infinite вышла десятилетие назад. За её разработку отвечала команда, возглавляемая гейм-дизайнером Кеном Левином.