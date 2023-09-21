Командованию Украины придется одновременно использовать в бою три совершенно разные модели западных танков — Abrams, Leopard и Challenger. «И это может стать настоящим логистическим кошмаром», — отметила специалист по военным исследованиям Королевского колледжа в Лондоне Марина Мирон в интервью Newsweek.

Американские танки Abrams, которые должны быть поставлены Украине, могут испытывать проблемы при пересечении некоторых участков местности. Как утверждает лондонский специалист по военным исследованиям Марина Мирон, грязь и слякоть вблизи Запорожья может стать природным препятствием для бронированных единиц.

Эксперт уверена, что с началом сезона дождей танки потеряют свою актуальность. Машины весят несколько десятков тонн, поэтому просто застрянут в грязи. Если и идущая следом поддержка увязнет в слякоти, это станет катастрофой.

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Также Мирон подчеркнула, что руководству ВСУ придется командовать танковыми батальонами, оснащенными различной техникой: американской, немецкой и британской. Подобная «мешанина» обернется логистическим кошмаром. Эксперт не уверена, что в распоряжении украинских сил имеются инженеры, способные оперативно произвести ремонт танков.

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Ранее Пентагон обратился к партнерам Америки с прошением о скорейшей отправке Киеву систем противовоздушной обороны. Как утверждает руководитель ведомства Ллойд Остин, союзникам необходимо «поискать в собственных арсеналах» средства, которые можно передать Украине в качестве помощи.