По словам источников издания, Россия не согласилась с ценой сделки, поскольку она была ниже неофициального минимального уровня цен на пшеницу, который пыталась установить Москва.

Египет не будет приобретать российскую пшеницу, предпочтя закупку французских или немецких культур, так как считает ценники РФ завышенными. Сведения были получены информационным агентством Bloomberg.

Египет собирается приобрести почти 500 000 тонн пшеницы из Франции из-за блокировок экспорта РФ.

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Как утверждают источники, Москва отказалась идти навстречу в данном вопросе. Египет предлагал закупочную стоимость ниже той, что выставлена официально.

Ранее министр снабжения Али Эль-Мосильхи сообщил, что Каир приобретет российские зерновые культуры. Сделку заключили по стоимости $270 за тонну. Через пару дней со стороны Египта поступило заявление, что трейдер Solaris сможет организовывать экспорт зерна любого происхождения.

Со стороны российских ведомств, занимающихся вопросами сельскохозяйственной отрасли, не последовало ответа.

В августе Египет приобрел огромное количество пшеницы из РФ. В государство отгрузили порядка 900 000 тонн. Но показатели почти на треть меньше, чем было в прошлом году.

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Ранее информационное агентство опубликовало материал, в котором подчеркивает, что Россия пользуется своим лидерским положением на зерновом рынке, благодаря двум рекордным урожаям и блокировке черноморской инициативы.