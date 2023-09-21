По мнению авторов статьи, попытки продвижения украинской армии будут нести за собой огромные потери как техники, так и личного состава со стороны ВСУ.

Украинские военнослужащие столкнулись с сопротивлением, которого не видели в Европе уже более 75-ти лет. Такое сообщение опубликовало американское издание NYT.

Когда Киев начал контрнаступление, зарубежные государства думали, что ему не составит труда прорвать российские оборонительные рубежи. Натовская техника, иностранная подготовка, большое количество боеприпасов – всё это являлось мощными предпосылками к скорейшему изменению ситуации на линии боевого соприкосновения. Но Киев и ЕС просчитались.

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Украинские военнослужащие столкнулись с множеством трудностей. Российская армия дала серьезный отпор. Такой обороны не видели со времен завершения Второй мировой войны.

Как считает автор публикации, любые продвижения ВСУ будут сопровождаться колоссальными потерями не только в технике, но и в личном составе.

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Украинским войскам предстоит столкнуться с минными полями, траншеями, разнообразными хитрыми ловушками, а также дождливым осенним сезоном.