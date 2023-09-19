По словам главы ведомства, российские машины нужно будет перерегистрировать в Эстонии либо вывезти из страны. Такое предложение представят правительству в ближайшие дни.

В эстонском МВД не будут конфисковывать автомобили, на которых российские номера. Данное заявление было сделано руководителем ведомства Лаури Ляэнеметс, о чем сообщили в РИА Новости.

Согласно словам министра, российские автомобили потребуется перерегистрировать по месту жительства или увезти из государства. Предложение будет направлено руководству государства через несколько дней.

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Сроки регистрации обсудят в индивидуальном порядке. Ляэнеметс заверил, что жителям хватит времени для смены документации на машины.

Ранее глава МВД сделал несколько противоположных заявлений. Он настаивал на немедленной конфискации и последующей перерегистрации автомобилей, пребывающих в государстве.

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Эстонское руководство запретило въезжать в страну машинам, имеющим российские номера, согласно рекомендациям ЕК. Ограничение распространяется на все виды транспорта, вне зависимости от того, с какой целью гражданин находится в стране.