Из игры убрали множество фракций, заданий, диалогов и регионов

Пользователь Reddit под ником sneedlingg сформировал список контента, который вырезали из проекта Dying Light 2: Stay Human. Итоговый документ содержит 231 страницу.

Файл имеет потрясающее оформление. Пользователь стилизовал его, добавил множество изображений и разных шрифтов. Документ написан чрезвычайно грамотно. Человек ответственно подошел к реализации своего миниатюрного проекта.

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Информацию пользователь брал из файла версии для релиза. Уже в оглавлении становится понятно, что из игры вырезали различное оружие, транспорт, некоторые фракции и целые квестовые линии. Даже один из регионов убрали.

В 2020 году компания Techland, занимавшаяся разработкой проекта, уволила гейм-дизайнера и ответственного за написание сценариев Криса Авеллона по обвинению в сексуальных домогательствах. На тот момент уже было готово порядка сотни квестов. Специалист подчеркнул, что из игры вырезали всё, что он создал. В 2023-м году Авеллон был признан невиновным.

С точки зрения большинства фанатов серии, сиквел оказался куда слабее первой части. Геймеры подчеркнули, что разработчики шагнули назад, испортив весьма перспективный и интересный зомби-экшен. А недавний ввод микротранзакций ещё сильнее накалил недовольство игроков.